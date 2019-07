Meme y realidad: productor de El Lobo de Wall Street es encarcelado por fraude

Cuando la realidad supera a la ficción porque suena como si fuera ficción.

El Lobo de Wall Street es una película que ha dejado su marca en internet gracias a la actuación de Leonardo DiCaprio. Que nos regaló lo que hasta la fecha se mantiene como una fuente inagotable de imágenes para crear memes.

Gracias a ello, el hallazgo de Margot Robbie y su eventual estreno en Netflix la cinta ha ganado un grupo de seguidores que se mantiene al tanto de todo lo relativo a la cinta. Incluso cuando las historias alcanzan niveles retorcidos, como ahora.

Resulta que Riza Aziz, productor de esta cinta, dirigida por Martin Scorsese, acaba de ser arrestado en Malasia, bajo cargos de lavado de dinero. En donde hasta la filmación de la cinta estaría involucrada.

Según reporta Variety, Aziz fue apresado por la Comisión Anticorrupción de Malasia (MACC). Bajo el supuesto de que su productora Red Granite recibió dinero lavado de 1Malaysia Development Berhad y Good Star.

Ambas son un fondo de inversión y una compañía montada para el fraude. Cuyos dueños serían su propio padrastro, el ex primer ministro de Malasia Najib Razak, y un amigo cercano, Low Taek Jho.

Ambos detonaron la cacería de las autoridades que ahora metió a la cárcel al productor y hasta su madre. De hecho las empresas de los dos individuos aparecen en los créditos iniciales de El Lobo de Wall Street.

Y ahora ellos enfrentan cargos por el retiro de hasta USD $4.500 millones de un fondo de inversión del gobierno.

Es dinero lavado al parecer estuvo involucrado en el financiamiento de la cinta; junto a otras como Friends With Kids, Dumb and Dumber To, Daddy's Home y Papillon.

Luego del arresto Aziz fue puesto en libertad bajo fianza. Se espera que comparezca ante el tribunal para enfrentar cargos formales.