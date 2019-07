Es real: Los Power Rangers se reúnen otra vez con las Tortugas Ninja en un nuevo cómic

Probablemente muchos recordaremos ese episodio de Power Rangers in Space en el que repentinamente las Tortugas Ninja y les ayudan a los primeros a pelear contra sus enemigos. Si no es así, al menos a cualquiera le será familiar el meme de "Crossovers épicos".

Pues bien, parece que estos dos grupos se volverán a juntar una vez más próximamente. La razón es que un nuevo cómic protagonizando a los Power Rangers y las Tortugas Ninja está siendo escrito.

El título de la obra será Mighty Morphin Power Rangers/Teenage Mutant Ninja Turtles. Se tratará de una mini-serie de cinco números. Estará escrita por Ryan Parrott y dibujada por Simone di Meo.

En una entrevista con ComicBook, Parrott habló de sus razones para revivir este crossover:

Honestamente, estoy seguro de que mantener este proyecto en secreto me ha quitado años de vida. Estas dos franquicias icónicas fueron mis favoritas. Cada una de ellas me enseñó valiosas lecciones de vida treinta minutos a la vez. Los Power Rangers y las Tortugas Ninja son increíblemente increíbles como para no juntarlos. Quiero decir, ¡ambos son artistas marciales adolescentes codificados por colores que luchan contra monstruos! ¡Simplemente tiene mucho sentido!