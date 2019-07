Pokémon: Mewtwo Strikes Back - Evolution nos vuela la cabeza con su nuevo avance

Rita Ora suena en el nuevo tráiler de Pokémon: Mewtwo Strikes Back - Evolution donde por fin vemos a todos los personajes animados en 3D.

La existencia de Pokémon: Mewtwo Strikes Back – Evolution nos tomó a todos por sorpresa. Esta película salió de la nada y cada detalle que conocíamos era más desconcertante que el anterior.

A estas alturas ya sabemos que se trata de un remake en animación CGI 3D de aquella película clásica estrenada en 1998.

Se estrena trailer de Mewtwo Strikes Back Evolution, el remake 3D de la primera película de Pokémon "Ahora en tres dimensiones"

En Pokémon: Mewtwo Strikes Back – Evolution volveremos a revivir exactamente la misma historia, pero con un nuevo y emocionante estilo visual que ahora se deja ver en todo su esplendor con este nuevo tráiler. Cortesía del canal de YouTube de The Pokémon Company:

En el video escuchamos a Rita Ora, interpretando Let You Love Me, mientras vemos varias escenas representativas de la película original, pero ahora adaptadas en CGI.

El estilo visual de los personajes probablemente divida a los fans más aguerridos. Ya que hay muchos detalles y texturas, pero no dejan de parecer figuras de acción plásticas.

Sin embargo la fluidez y estilo de animación, así como la atención milimétrica en la adaptación serían motivos más que suficientes para darle una oportunidad.

Pokémon: Mewtwo Strikes Back – Evolution se estrenará en los cines japoneses este 12 de julio. Así que podría decirse que este es el tráiler final.

No existe fecha definida para el arribo de la cinta animada a América Latina. Pero seguramente será cuestión de poco tiempo antes de saber algo.