Pokémon Go recibe al Equipo Rocket y monstruos oscuros en la nueva actualización

Pokémon Go acaba de recibir una de sus actualizaciones más importantes de todas. Puesto que nos permite tener batallas contra el equipo Rocket y otras cuantas sorpresas más.

La actualización ya se encuentra disponible para su descarga y cuenta además con monstruos que debes purificar. Estos tendrán un aura de color púrpura a su alrededor y los ojos rojos, lo cual los distingue de los demás de su tipo.

Además, estos solamente podrán ser atrapados una vez que venzas a un miembro del equipo Rocket. Quien abandonará al Pokémon una vez que te haya sido derrotado y será ti deber limpiar su corazón.

La manera en que estos enfrentamientos tendrán lugar es por medio de unas cuantas PokéParadas. Las cuales se verán de un color distinto a las demás y tendrán la R del equipo criminal en ellas.

Esto fue anunciado por medio de una publicación en Twitter de Pokémon Go. La cual dice lo siguiente.

Trainers, we have an incoming message from Professor Willow: “I’ve noticed an alarming number of reports from Trainers who have found PokéStops that look…discolored?” Trainers, please report any PokéStops that look different with #PokemonGO. pic.twitter.com/oxpXR7ZlSm

— Pokémon GO (@PokemonGoApp) July 22, 2019