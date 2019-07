PlayStation Plus será más barato en América Latina dentro de poco

Por fin tenemos buenas noticias relativas a cambios de precio en servicios de video juegos, la cual viene directo de Sony y su PlayStation Plus.

En un movimiento extraño de parte de PlayStation, llegan noticias sobre su servicio Plus que nos deja felices pero confundidos. Puesto que tal parece que el precio de la suscripción de PlayStation Plus bajará en México. Así es, no subirá como por lo general sucede, sino que el precio se bajará para que más personas se animen a contratarlo.

Esto si me interesa

De acuerdo con la información que Sony compartió a los usuarios de su consola. El precio de esta suscripción bajara para toda América Latina.

El correo que le llega a los usuarios de PlayStation Plus es el siguiente:

Estimado miembro valioso de PlayStation®Plus : A partir del 1.º de agosto a las 10:59 a.m. (hora del Pacífico), los precios de las suscripciones a PlayStation®Plus en América Latina serán más bajos: La suscripción de 12 meses a PlayStation®Plus disminuirá su precio a USD 39,99 + impuestos aplicables.

La suscripción de 3 meses a PlayStation®Plus disminuirá su precio a USD 16,99 + impuestos aplicables.

La suscripción de 1 mes a PlayStation®Plus disminuirá se precio a USD 6,99 + impuestos aplicables. El cambio de precio entrará en vigencia en la fecha de renovación de tu suscripción. PS Plus se esfuerza por enriquecer tu experiencia de PlayStation a través de un servicio de primera categoría creado para nuestros fanáticos. Los nuevos precios reflejan las condiciones de mercado actuales y, al mismo tiempo, nos permiten seguir brindando valor excepcional a nuestros miembros. Como miembro, continuarás disfrutando de los beneficios y las funciones que permiten experiencias compartidas, como la función multijugador online, los juegos gratuitos y los descuentos exclusivos. Además, continuarás obteniendo beneficios exclusivos como el almacenamiento online de datos de juegos y los descuentos en los servicios digitales de PlayStation.

Así es, PlayStation bajará sus precios de manera oficial. Sinceramente estamos muy agradecidos y confundidos. Esto de bajar precios básicamente nunca pasa y no sabemos como reaccionar ante esta situación.