Malas noticias, México: Un tercio de los peces mexicanos están en peligro de extinción

No sólo ninguna especie mexicana en extinción ha mejorado su condición, sino que ahora es oficial que el tercio de los peces podrían desaparecer.

México no es el país más ecológico del mundo. Para ejemplo, es suficiente ver el caso de la vaquita marina, especie animal que el gobierno no tuvo interés de salvar y ahora podría perderse para siempre. Y parece que ahora esta pesadilla recaerá en por lo menos un tercio de la especies de peces en México.

Los peces en México están en peligro

"La vida no vale nada, no vale nada la vida", decía José Alfredo Jiménez. Y no mentía. En México, la vida no vale nada, incluyendo la de los animales. Esto salta a la vista gracias a la actualización de la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

En ella, sale a la luz que ahora hay 9 mil especies más en peligro de extinción a nivel mundial. En total hablamos de 105,732 especies en riesgo. Tan sólo en México, miles de especies de peces podrían desaparecer. También en Japón, más de la mitad de especies marinas de agua dulce está en peligro de extinción.

A todo esto se suma que al menos dos tercios de los ríos más grandes del mundo ya no fluyen libremente: esta es una de las razones del impacto negativo en la vida acuática. Y por si esto fuera poco, ninguna de las especies mexicanas en peligro han mejorado su estatus desde que fueron añadidas a la lista.

La pregunta clave es, ¿quién está haciendo algo al respecto?