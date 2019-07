Combinan PC gamer con las tres consolas de la actual generación y es un monstruo

El "Big O" es una edición especial y, por razones obvias, no se venderá en tiendas.

La empresa de modding Origin PC -nada que ver con Electronic Arts- celebró su décimo aniversario con un verdadero Frankenstein de los videojuegos. Es un PC gamer de altísima gama, que también tiene una Xbox One X, una PlayStation 4 Pro y una Nintendo Switch, todo en uno. Su nombre: "Big O".

El fabricante, según reporta Tweaktown, no planea sacar este monstruo de ciencia ficción al mercado. De hecho, habría un problema legal importante: Microsoft, Sony y Nintendo se opondrían al unísono.

De todas maneras, aquello no les ha impedido enviarles un modelito -que probablemente debe costar un par de miles de dólares- al youtuber Unbox Therapy, el que mostró el equipo en toda su gloria.

Una bestia fusionada

Este equipo es la definición de diccionario de "todo-en-uno". En su chasis, por el costado derecho, hay dos placas madre: son una Xbox One X y una PS4 Pro, ambas con un sistema personalizado de watercooling e iluminación.

Al frente, el Big O tiene integrado el dock de la Nintendo Switch, ya alimentado y conectado. Las tres consolas van a un splitter HDMI con control remoto, por lo que el equipo tiene una salida HDMI única. ¿Qué es eso de andar ocupando todos los puertos del televisor?

Si eso no fuera poco, el PC gamer tiene prestaciones de última generación. A saber:

Placa madre MSI MEG Z390 GODLIKE

Procesador Intel Core i9-9900K

Tarjeta gráfica NVIDIA Titan RTX

64 GB de RAM Corsair Dominator Platinum RGB

Almacenamiento: 2TB SSD Samsung Evo NVMe para el sistema operativo, y 14 TB HDD Seagate Barracuda

No sé ustedes, pero yo no pido nada más para Navidad si me llegara este equipo. Ojalá que aparezca bajo el árbol.