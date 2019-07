Terror OVNI: Robbie Williams confiesa tener un guardaespaldas contra aliens

Muchos de nuestros lectores crecimos en la década de los 90. Justo en la explosión de los Expedientes Secretos X, el fenómeno OVNI, Independence Day, las teorías de conspiración y el terror a los extraterrestres.

Así que era normal vivir con miedo a la llegada de los aliens. Pero algunos parece que jamás superaron eso. Como Robbie Williams.

El cantante resulta que acaba de confesar, en el último episodio del podcast Alien Nation, que tiene un guardaespaldas para que lo proteja de los aliens:

El motivo de que contratara guardaespaldas las 24 horas del día no fue mi propia seguridad: me daba miedo lo que estaba sucediendo a mi alrededor cuando estaba solo. Siempre me ha aterrado [la idea de] hablar con ellos [los extraterrestres], porque eso confirmaría su existencia.