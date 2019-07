Con 60 gramos de nueces al día tu función sexual mejora sustancialmente

Las nueces pueden convertirse en un magnífico aliado para el desempeño sexual, así al menos lo determina una investigación de la Universitat Rovira i Virgili (URV) de Cataluña, que indica que sólo 60 gramos de este fruto seco te dejará con la líbido mejor que nunca.

La investigación fue publicada en la revista científica Nutrientes en junio de 2019, y fue escrita por el investigador postdoctoral Albert Salas-Huetos.

Todo forma parte de un estudio anterior que hizo la misma universidad y que buscaba determinar como el semen podía mejorar en sus nutrientes gracias al consumo de nueces.

La calidad de la esperma por el efecto de la nuez, no pudo ser comprobado.

La prueba se hizo en 83 participantes que se dividieron en dos grupos: un grupo siguió su dieta occidental normal durante 14 semanas, mientras que el otro complementó su dieta con una ingesta diaria de 60 gramos de nueces, avellanas y almendras.

¿Y cuáles fueron los hallazgos?

"agregar nueces, avellanas y almendras a una dieta occidental poco saludable puede mejorar el deseo sexual y la calidad del orgasmo. Los investigadores también señalaron que se necesitan estudios adicionales con más participantes para confirmar estos resultados y determinar cómo surgen estos beneficios", señaló el investigador Salas-Huetos.

El estudio además agrega que, "Las nueces son alimentos densos en nutrientes con un contenido especial de nutrientes, un componente clave de varios patrones y recomendaciones dietéticas saludables, y su consumo está asociado con mejoras en algunos factores de riesgo de enfermedad cardiovascular".

"Además, los frutos secos tenían una cantidad relativamente alta del aminoácido no esencial arginina, un precursor del NO, que es un potente neurotransmisor neurovascular vasoactivo, no adrenérgico, no colinérgico que desempeña un papel importante en la acción eréctil a través de la corpora cavernosa"