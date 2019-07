¿No más notch? El iPhone 12 podría abandonar la muesca y de paso, FaceID

No esperen este cambio para este año.

Una de las características más distintivas -y quizá más polémicas- de los últimos iPhone es su muesca, o "notch". La uniceja se puso de moda y luego pasó al olvido, con Samsung y Huawei apuntando en otra dirección. Ahora, puede que Apple les siga los pasos, eliminando la muesca para siempre.

Lo cierto es que perder el notch también dejaría al teléfono sin FaceID, su método de reconocimiento facial.

De acuerdo a reportes del China Times, Apple estaría rediseñando su equipo para dejar la muesca por completo. Esto partiría con un teléfono de la línea iPhone 12 en el 2020, y con todos sus modelos el 2021.

Esto confirmaría los rumores de un iPhone a pantalla completa de aquí a un año. Apple quiere implementar tecnología similar a la mostrada por Oppo en MWC Shanghai: cámaras bajo la pantalla.

Asimismo, Apple ve de cerca los esfuerzos de Samsung y Huawei en términos de tecnología. La prueba es que el iPhone 12 tendría lector de huellas bajo la pantalla, con la finalidad de reemplazar FaceID.

No esperen estos cambios en el próximo iPhone

Si bien el cambio de tecnología no suena tan descabellado, no hay que esperarlos para el iPhone XI, once, 11, o como se llame. Los iCosos de este año, de los cuales ya hemos hablado antes, tendrán muy pocas mejoras respecto a los modelos del año pasado.

Los analistas proyectan este cambio para el 2020 con el iPhone 12. Según el reporte, sólo uno de los tres modelos no tendría notch: el iPhone 12 Max.

La idea es que el 2021 y ya con el iPhone 13, tengamos tres modelos con lector de huellas y pantalla completa. Habrá que esperar un poco más.