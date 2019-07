El "desvío del Joy-Con" es el problema más común en la Nintendo Switch

Seguramente te ha pasado a ti. Tu Nintendo Switch es perfectamente normal, no se ha golpeado ni nada. Entras a un juego como Zelda: Breath Of The Wild o Super Mario Odyssey, y tu personaje se mueve solo, sin que pongas nada de presión en el Joy-Con.

Ese problema es bastante común: se llama controller drift, o "desvío del joy-con". Lo peor de todo, es que si bien es un claro problema de diseño y materiales, Nintendo no se hace cargo del problema. En la redacción de FayerWayer la mayoría lo tenemos o lo hemos tenido en algún momento, y tal parece que la única forma de superarlo es comprar un par de controles nuevos.

A tanto ha llegado este problema, que un hilo en Reddit describiendo el problema ya lleva más de 27 mil upvotes. El usuario, que claramente busca una respuesta de parte de Nintendo, no puede entender cómo sus controles no funcionan correctamente después de sólo cuatro meses de uso.

Por supuesto no es el único. Otro usuario incluso le contestó con un video a la cuenta oficial de Nintendo en Twitter esperando reparación.

@NintendoAmerica I’ve owned the switch for 4 months and am experiencing joycon drift already this is highly unacceptable and unprofessional. Your “Support” told me to pay $4 shipping to have you guys fix your faulty controller. No thanks. pic.twitter.com/PAnGO9BIcd

— Daniel Jacques (@NemisisPlays) July 14, 2019