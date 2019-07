Ejecutivos de Nintendo no parecen apostar todavía por el cloud gaming... pero tampoco lo descartan

Nintendo se encuentra evaluando actualmente sus posibilidades para montarse en el barco del cloud gaming sin arriesgarse mucho todavía.

La industria de los videojuegos está llegando a un punto muy interesante de su historia. En este momento las compañías más reconocidas están realizando planes para garantizar que en los próximos años el público pueda jugar desde la nube. Esto lo vimos con el sorprendente anuncio de Google Stadia y la extraña alianza entre Xbox y Playstation. Sin embargo, no todos los actores de este mercado han sido claros con sus intenciones sobre esta tecnología. Uno de ellos, como de costumbre, es Nintendo.

No obstante, de cierta manera Nintendo se vio obligado recientemente a dar sus primeras declaraciones al respecto. Fue en una reunión anual de accionistas de la compañía cuando se les preguntó a los ejecutivos si pensaban unirse a la tendencia. Ante esto, Shigeru Miyamoto, creador de Mario y consejero creativo de la empresa, dio su opinión. El veterano de la compañía admitió que el streaming de videojuegos tendrá un gran impacto en la industria rápidamente. Sin embargo, señaló que el mercado no se volcará completamente en esta tecnología:

Creo que los juegos en la nube se generalizarán en el futuro, pero no tengo dudas de que continuarán existiendo juegos divertidos que se ejecutan localmente y no en la nube".

Evidentemente esta respuesta no parece indicar una intención pronta de imitar a las demás compañías. El comentario es normal viniendo de Nintendo, que suele hacer las cosas a su manera y a su propio ritmo. De hecho, Miyamoto anotó que el número de personas que están consumiendo sus juegos está aumentando. Con esto, reveló que Super Mario Run ha llegado a las 300 millones de descargas.

Una luz de esperanza se asomó cuando Miyamoto aclaró que no se han quedado atrás con temas como la realidad virtual o los servicios en línea. Así, recordó el lanzamiento del kit VR de Nintendo Labo este año. Con esto admitió que han estado experimentando con la tecnología desde el inicio, solo que no comentan nada "hasta cuando lanzamos el producto".

La opinión del presidente

El presidente de Nintendo, Shuntaro Furukawa, señaló que definitivamente ve en un futuro cómo el cloud gaming seguirá desarrollándose. Siendo así, cree que la compañía debía estar al día con ese cambio. Sin embargo, no cree que todos los juegos vayan a estar en la nube. Esto fue lo que dijo:

"Vemos un futuro en el que las tecnologías de la nube y streaming se desarrollarán cada vez más como un medio para ofrecer juegos a los consumidores. Debemos mantenernos al día con estos cambios en el ecosistema. Dicho esto, si estos cambios aumentan el numero global de jugadores, eso nos dará más oportunidades con nuestro enfoque de desarrollo integrado de hardware y software para poder llegar a la gente de todo el mundo con el entretenimiento único que sólo Nintendo puede ofrecer."

Evidentemente el comentario no es muy claro. Por un lado, se puede interpretar que Nintendo implementará la tecnología en algún momento a su propio estilo. Por el otro, también se puede pensar que seguirá apuntándole al público que opta por sus juegos y por lo tanto, no incluirla en absoluto. Como vimos, parece que Nintendo no se arriesgará mucho y observará desde las sombras (al menos por un tiempo) cómo le va al cloud gaming.