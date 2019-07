Mezclas extrañas: Zack Snyder realizará para Netflix una serie anime sobre mitología nórdica

El nombre de Zack Snyder ha aparecido durante años en varias producciones de Warner Bros. Así, terminó dirigiendo películas como El Hombre de Acero, Liga de la Justicia y la polémica (y hasta odiada) Batman Vs. Superman: Dawn of Justice. Finalmente en 2017 rompió relaciones con Warner, y desde entonces se ha dedicado a diferentes proyectos. Por ejemplo, alguien que lo ha reclutado ha sido Netflix.

A inicios de año se había confirmado que el director estaba trabajando con Netflix para lanzar en 2020 la película 'Army of the Dead'. Teniendo en cuenta ese precedente, se esperaba que la compañía siguiera requiriendo sus servicios. Así fue, pues se acaba de confirmar que Snyder está encargado de una serie para la plataforma.

Hace poco Netflix mencionó a través de Twitter que Snyder junto a Jay Oliva estarán trabajando juntos en una nueva serie. Sin embargo, no dio demasiados detalles al respecto.

Behold! @ZackSnyder and @jayoliva1 are once again combining their incredible superhero backgrounds to take on an entirely new set of heroes with a brand new Norse Mythology inspired anime coming to Netflix!

