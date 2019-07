Netflix y Televisa vuelven a trabajar juntos con nuevas producciones

La nueva alianza que tendrán Netflix y Televisa nos traerá nuevas producciones tanto en la página de streaming como en el canal de televisión abierta.

Televisa y Netflix han tenido una relación peculiar por decir poco, ya que ha tenido altas enormes y bajas profundas. Por eso es que saber que en estos momentos se encuentran realizando una alianza es… buena, supongo.

Vuelve el perro arrepentido

Después de un par de comerciales en donde Televisa y Netflix se aventaron tierra uno al otro. Parece que después de todo no son tan malos amigos como pensábamos. De hecho, es tanto así que ya se encuentran trabajando en proyectos en conjunto.

El problema que tuvieron fue que a Televisa se le ocurrió la no muy brillante idea de entrar al mercado de streaming. Y en teoría suena mal pero en ejecución fue peor, puesto que pusieron sus telenovelas y series en un servicio de pago. Cuando es obvio que quienes están interesados en sus producciones son personas a las que les interesa verlo gratis.

Por eso es que duró más la producción del comercial con el que atacaron a Netflix que la presencia de Blim en el mercado. Y parece que ahora ya están trabajando juntos en alguna que otra producción.

Lo que se viene para Netflix y Televisa

Pero prepárate antes de conocerlas que se viene fuerte el olor a basura. Ya que de acuerdo con información que proporcionaron para El Financiero, la primera serie para la que firmaron se llama El Dragón.

Será una historia basada en la obra de Arturo Pérez-Reverte que hablará sobre… si, lo adivinaste, sobre el crimen organizado. Para entrar en contexto, La Reina del Sur fue basada también en una obra del mismo autor. Así que por mucho que se encuentren promocionando este producto como una serie con calidad internacional. Seguramente tendremos otra producción del montón que se suma a todas las demás de la misma temática.

La otra serie que tienen preparada es un reality de música en donde celebridades se enfrentarán pero disfrazados. Si te suena a un concepto original, pues no lo es, ya que será una adaptación de un programa coreano llamado King of Mask Singer. Acá se llamará The Masked Singer.

Por su parte, Televisa tendrá los derechos para transmitir la serie de Luis Miguel en televisión abierta, esto a partir del 12 de Agosto.

Si bueno ¿quién tiene hambre?