Netflix estrenará una nueva serie llamada Las Crónicas del Taco

Netflix estrenará una nueva serie documental llamada Las Crónicas del Taco que será un homenaje a este platillo mexicano tan amado por todos.

Netflix conoce a su mercado mexicano y sabe que una de las cosas que más amamos son los tacos. Es por eso que está trabajando en un nueva serie sobre este platillo tan amado por todos en México.

El mexicano tacontento

El taco es el platillo más representativo de México. Tanto así que hay personas que viajan a este país desde todas partes del mundo tan solo para probar el verdadero sabor de un taco. Este incluso fue el primer platillo que se juzgo en “Todo mundo a la mesa” un concurso de cocina internacional original de Netflix.

Es tan popular como la pizza lo es en Italia o el sushi para Japón. Y básicamente no hay nadie en el mundo que no conozca a los tacos, ya sea por haberlos probado en México o os hayan hecho ellos mismos.

Por eso que Netflix decidió realizar un homenaje a los tacos en forma de una serie documental. La cual ya tiene tráiler y se ve que será toda una delicia a la vista. Con tomas cercanas de la carne e ingredientes que seguro hará que te de hambre aunque ya hayas comido.

Aquí te dejamos el tráiler para tu propio disfrute personal.

La descripción oficial de Netflix dice lo siguiente:

Las Crónicas del Taco es una oda al platillo más emblemático y entrañable de México, una serie documental que pone la mirada en seis icónicos tacos desde el origen: las regiones donde cada taco es el rey. Pastor, carnitas, canasta, carne asada, barbacoa y tacos de guisado. Desde México con orgullo para todo el mundo. Todos los episodios disponibles el 12 de julio solo en Netflix.

Así que básicamente ya no falta nada para que podamos disfrutar de esta serie documental. Y no sé ustedes, pero ya se me antojaron unos buenos tacos.