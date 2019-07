Netflix estrenará un anime basado en la "cultura" mexicana

Netflix anunció un nuevo anime que tendrá la peculiaridad de estar inspirado en la cultura mexicana, lamentablemente, es en la cultura del narco.

Netflix cada vez expande más su panorama en cuanto a series y películas. Muestra de ello es el nuevo anime que estrenará de parte de Powerhouse Animation. El cual tiene la peculiaridad de ser el primer anime cuya historia y personajes son mexicanos.

Mucho talento involucrado

Este anime llevará por nombre Seis Manos y contará con un cast de personalidades muy variado. Aislinn Derbez, Mike Colter, Angélica Vale hasta Danny Trejo son quienes darán vida a los distintos personajes de esta historia de artes marciales.

La historia nos sitúa en un pueblo fronterizo entre México y Estados Unidos. En donde podremos ver muchas peleas de artes marciales y como no podía faltar, también veremos narcos. Porque obviamente no puede existir nada mexicano que no tenga narcos y drogas y agentes de la DEA. Además estará ambientada en la década de los años 70.

Este anime se anunció durante la Anime Expo. Y podemos esperar que aunque la historia no es anda original, la animación al menos será de una enorme calidad. Ya que Powerhouse Animation tiene un excelente curriculum que hace que nos emocione la idea de ver esto en acción.

Estamos orgullosos de compartir con ustedes por primera vez… Arte oficial de nuestra próxima serie de Netflix, ¡Seis Manos!

Así es como se anuncia la serie en el Twitter oficial de la casa de animación. La cual también estuvo encargada de animar la serie de Castlevania para Netflix y el videojuego My Friend Pedro.

Dentro de los otros trabajos que han hecho en esta casa de animación encontramos al videojuego Reigns: Game of Thrones. Así como las animaciones de Final Fantasy XV: A King’s Tale.

Sinceramente, en cuanto a historia no tenemos mucho que esperar, ya que se fueron a lo más genérico que pudieron pensar. Pero hace falta que se estrene para dar un veredicto final.