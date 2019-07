¿Cómo funciona el navegador Tor Browser, y por qué debería utilizarlo? [FW Guía]

Navegar en internet es inseguro de mil maneras, por lo que te contamos sobre un browser eficaz, sencillo y totalmente anónimo.

Como hemos reporteado largo y tendido en este sitio, el cuidado de tus datos al navegar por internet es muy importante. Para cuidar aquello, el navegador es una pieza fundamental. Lamentablemente, gran parte de los usuarios de internet cree que el "modo incógnito" de su respectivo browser es seguro, y probablemente exponen todo su tráfico a su ISP, a sus vecinos, y a ojos maliciosos.

La mayor parte del tiempo, y a menos que hayas encriptado tu tráfico, alguien con el suficiente conocimiento puede saber lo que visitas, identificar tu máquina y apropiarse de datos que muchos creen privados. Para prevenir aquello, podemos usar una de las alternativas más conocidas -para bien o para mal- del universo de navegadores: Tor Browser.

Hay que aclarar que por varias razones, el navegador Tor tiene una pésima reputación. Muchos de los usuarios de este navegador lo utilizan para actividades ilícitas en la dark web: compraventa de artículos ilegales como drogas y armas, o incluso pornografía infantil.

Lo que no muchos saben, es que es posible usar el navegador con normalidad en sitios de la clear web, con el añadido de seguridad y privacidad que va de la mano con Tor Browser.

La red Onion

Primero, hay que hacer una salvedad. Tor cifra una gran mayoría de los datos que trafica tu máquina con el internet, por lo que ya corre con cierta ventaja respecto a los demás browsers.

Por otro lado, Tor no es sólo un navegador. El tráfico entre un servidor -como un sitio web- y tu máquina pasa a través de la Onion Network. ¿Qué es esto? Es un sistema, originalmente diseñado para la Marina estadounidense, que cambia por completo la manera en que tu tráfico viaja entre un punto y otro.

Usualmente, un equipo como el tuyo tiene un camino directo para llegar a un servidor a través de internet. Primero la conexión llega a tu ISP y luego hacia el propio servidor, y viceversa.

Lo que hace la red Onion es interponer una serie de equipos o 'nodos' que se van conectando de manera aleatoria a través de todo el mundo, bajo una conexión totalmente encriptada. Esa lista la solicita el navegador a un servidor al iniciar, y la puedes ir renovando cuando quieras.

De esta manera, se hace dificultoso el trabajo de cualquier hacker que quiera llegar a ti y a tu IP de acceso, que se perdió en la marea de datos encriptados entre una y otra máquina.

Tor, como Firefox pero mejor

Por otra parte, el propio Tor Browser tiene ventajas que lo hacen muchísimo más seguro que otros navegadores. El browser borra todas las cookies, contraseñas y datos ingresados en formularios cada vez que lo cierras, por lo que te garantiza una conexión no permanente y por lo tanto vulnerable.

Otra herramienta bastante útil es NoScript. Se trata de un addon que va incluído en el Tor Browser Bundle, y que desactiva por defecto todas las ejecuciones de código Javascript, las que en algunos casos también permiten identificarte.

Las desventajas

Tor Browser, como todo navegador, tiene sus desventajas; algunas asociadas a la cultura indulgente que tenemos con nuestros datos.

Por una parte, NoScript hace que gran parte del internet no funcione como corresponde. Con el addon, muchos sitios pierden funcionalidad o son inusables. Para bien o para mal, gran parte de la web está construída sobre Javascript.

Asimismo, por un tema de diseño la red Onion es muy lenta, especialmente si se trata de descargas. Al enviar tu tráfico a través de muchísimos nodos alrededor del mundo, pierdes una gran cantidad de velocidad mientras tu descarga rebota en muchos clientes.

Por otro lado, se ha cuestionado la "seguridad" de la Onion Network en el pasado. Algunos expertos la acusan de ser fundamentalmente insegura, o de tener nodos de salida maliciosos que pueden comprometer tus datos.

Si esto te molesta, deberías considerar alguna alternativa que no use la Onion Network: el nuevo Firefox con algunas modificaciones es muy seguro, aunque no cifra tu tráfico. Otras opciones incluyen Iridium Browser, Brave y GNU IceCat.

Tips para estar protegido en Tor Browser