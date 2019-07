¿Por qué las mujeres suelen poner los ojos en blanco ante situaciones molestas? Todo es gracias a la evolución

Esta es una mueca característica de las mujeres en muchas partes del mundo, y de hecho, tiene una razón de ser que viene de la evolución.

Si eres mujer o convives con alguna, seguramente no te es ajeno este gesto. Hablamos de cuando una chica "pone los ojos en blanco" en señal de desaprobación, enojo, desesperación, etc. Es un clásico y de hecho, la gran mayoría de las mujeres lo hacen. Esto no es casualidad: la explicación es puramente evolutiva.

El porqué de los "ojos en blanco" de las mujeres

Según la psicóloga Lisa Damour para The New York Times, este gesto es, en parte, un recurso contra la opresión inevitable. Un ejemplo claro que da ella es el de una adolescente:

Al poner los ojos en blanco mientras recoge los platos; la joven establece que es un ser independiente que ha optado por ceder, por ahora, ante la autoridad superior, siendo sus padres dicha autoridad

Aunque como recoge Vice, esto también está relacionado con la evolución al ser una forma de expresión de dominio sobre otras mujeres, principalmente, aunque también se usa hacia hombres. Entre mujeres, las disputas no se resuelven a golpes; pues ellas tienen una labor más importante en la sociedad: la reproducción. En cambio, los hombres pueden poner en riesgo su integridad, pues su papel no es tan decisivo. Es decir: una mujer sabe, biológicamente, que es necesaria, por lo que no debe arriesgarse.

Así lo explica la doctora Tracy Vaillancourt en su estudio sobre la agresión indirecta femenina:

Es una estrategia de agresión de bajo riesgo. Los psicólogos evolutivos piensan que las mujeres usan las estrategias agresivas de bajo riesgo por encima de las estrategias agresivas de alto riesgo porque, históricamente, las mujeres han necesitado sobrevivir para que nuestros hijos sobrevivan

La Dra. Vaillancourt también asegura que las mujeres, de hecho, tienen reacciones fisiológicas a este gesto por parte de otras mujeres: lucha o huir. Por su parte, los hombres no son tan sensibles a esta expresión.

Ahora lo sabes: todo tiene un porqué, e incluso el acto más sencillo de la humanidad tiene sus orígenes en la evolución.