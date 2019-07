Microsoft lanza una nueva aplicación de Windows 1.11 para enlazar con Stranger Things 3

La compañía Microsoft quiso hacer un recorrido nostálgico por los viejos tiempos y a lanzado esta nueva aplicación que incluye características icónicas.

Microsoft celebra hoy el estreno de la tercera temporada de Stranger Things aplicando el verdadero estilo de Windows 1.0, ya que la compañía ha lanzado una nueva aplicación para la versión 1.11 totalmente relacionada con Stranger Things temporada 3.

Esta aplicación incluye nostálgicos programas como Write, Paint y el indicador original de Windows cmd, inspirándose en el verano de 1985, época la cual se desarrolla la nueva temporada de la serie éxito de la plataforma Netflix.

Esta nueva app esta diseñada como un juego para acompañar la última temporada de Stranger Things, la cual recordemos fue estrenada el pasado 4 de julio a través de las plataformas de Netflix .

Microsoft Windows 1.0

Según se ha reportado, esta nueva app lanzada por la gigantesca compañía estadounidense presenta algunos fallos, pero incorpora pequeños juegos mini en 8 bits en los cuales tienes que encontrar llamativas pistas y huevos de pascua en ellos.

Además, si eres de esos que te considera fans de la conocida serie de Netflix Stranger Things, esta aplicación será completamente de tu gusto ya que está completamente inspirada en la nueva temporada de la saga, aunque existe cierto error con respecto a su relación con el sistema operativo.

Este "error" se basa en que esta nueva aplicación se establecerá al igual que la saga en el verano de 1985, pero recordemos que la versión de Windows 1.0 no debutó hasta noviembre de aquel año, detalle que pocos notarán pero que sin duda no deja de llamarnos la atención.

Si tu ya viste la nueva temporada de Stranger Things, notarás que nadie en el desarrollo de la serie utiliza una PC con Windows en ninguno de los 8 capítulos, pero existen algunas referencias como por ejemplo una gorra que Dustin ocupa en un momento donde se puede ver la frase "Camp Know Where Where" de 1985 con una PC.

Lo clásico ha regresado

Por ahora esta nueva aplicación estará disponible en las diversas tiendas minoritas de la compañía, donde además ofrecerá las opciones, ya que las personas podrán crear mini-películas con modelos 3D, temas musicales e incluso efectos especiales.

Finalmente, Microsoft ha estado preparando esta celebración homenaje con unas de las series más exitosas donde los usuarios interesados en todo esto podrán encontrar todos los detalles sobre la colaboración de la compañía directamente de este sitio.