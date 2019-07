México: Se logra resolver un problema óptico que ni Newton pudo resolver

México está lleno de talento y curiosamente, es un talento que muchas veces no se apoya. Pero en esta ocasión, un mexicano logró resolver un problema que ni el mismo Isaac Newton pudo.

Se trata de una aberración esférica en lentes ópticos. Y era un problema óptico que se había intentado resolver desde hace muchos años. El cual fue resuelto por Rafael González, quien se graduó en Ingeniería Física Industrial. Quien estuvo trabajando junto a Alejandro Chaparro para buscar una solución a este problema.

Pero no fue sino hasta que a Rafael se le antojó un sandwich, que la respuesta a este llegó de inmediato.

Me acuerdo que una mañana me estaba preparando un pan con Nutella y de repente dije: “madres, ahí está”. Subí a mi cuarto, me puse a programar, vi que salió y me puse a brincar de emoción.

En contraste, la solución analítica es exacta. Al utilizar la ecuación tendrás el resultado preciso sin importar que cambien las variables. Calculamos la eficiencia en 500 rayos y el promedio de satisfacción de todos los ejemplos fue de 99.999999999%.