Los memes del posible "asalto" al Área 51 se están saliendo de control

Puede que el asalto sea el 20 de septiembre, pero los memes son para siempre.

Si hay algo de lo que todos hemos hablado durante este fin de semana ha sido el Área 51. ¿La razón? Un grupo de personas quiere "asaltar" la instalación militar, y "liberar" a los supuestos alienígenas que residen en la base. Lo que comenzó como una broma en Facebook, ha ido ganando tracción en redes sociales. Tanto así que incluso la propia Fuerza Aérea de Estados Unidos tuvo que salir a ponerle freno.

Eso no ha detenido a la masa para volver a encender la llama de la conspiración. Con el correr de los días, una serie de memes ha inundado nuestras redes sociales referenciando a los míticos extraterrestres.

Las referencias son francamente desopilantes. Desde videojuegos hasta lucha libre, los memes del ridículo evento dan para mucho.

He’s training to free the aliens at Area 51… pic.twitter.com/5oz1Q5rUZ6 — Guy (@apiecebyguy) July 15, 2019

How im gonna enter area 51 Vs how im gonna leave #Area51 pic.twitter.com/ih1MDZmFep — Im a penguin (@Gabriel_rod12) July 12, 2019

Me and the broskis leaving Area 51 with the spoils be like pic.twitter.com/k0Oeghx5Kz — Kane Blueriver @🇺🇸 武者修行 (@KaneBlueriverCL) July 13, 2019

Pulling up to Area 51 like pic.twitter.com/nNL6RfsVux — WrestlinGifs (@WrestlinGifs) July 13, 2019

The aliens at Area 51 waiting on that “we outside” text 💀 pic.twitter.com/HJECAOdgp6 — Juan Jose (@juanjose7_) July 12, 2019

-Buenas, vengo a invadir el Área 51 para rescatar a los aliens

-Se ha equivocado, este es el Área 51-A pic.twitter.com/0AhoNu2ppT — Yogulado Oliginal (@Supertramp9713) July 15, 2019

Entrar al Área 51 no es una buena idea

Quizá suena plausible, pero asaltar una instalación militar puede ser muy peligroso, incluso en masa. Con la advertencia entregada por las fuerzas armadas estadounidenses, hay que pensárselo dos veces antes de entrar.

Por supuesto, los memes han hecho referencia incluso a las posibles muertes que puede acarrear esta misión.

Area 51 guards watching people trying to break in. #Area51 pic.twitter.com/PiStTUNlrR — Barbara (@ImBarbaraPool) July 12, 2019

"Los guardias del Área 51 viendo a la gente intentar entrar #Area51"

*Time Traveler arrives from 2029* Me: so did those people actually storm Area 51? Time Traveler: you mean the great Area 51 massacre? Me: pic.twitter.com/Tw0BuoRiKI — Epi (@MisterEninja04) July 12, 2019

"Yo: ¿Así que toda esa gente de verdad asaltó el Área 51?

Viajero del tiempo: ¿te refieres a la masacre del Área 51?"

Me enjoying all the extra oxygen after all these dumbfucks storm area 51 and get shot pic.twitter.com/Vjgjo2g1vG — ً (@sidvillainy) July 15, 2019

"Yo disfrutando todo el oxígeno extra después que esos idiotas asalten el Área 51 y les disparen"

"Todos están planeando asaltar el Área 51, pero tengo miedo de que ésta p***a pueda aparecer"

Todos quieren hablar del Área 51

Incluso famosos y personalidades del internet se han referido de diversas maneras al evento.

Por ejemplo Danny Trejo, conocido actor, posteó la siguiente imagen:

Kevin Jonas, conocido por ser uno de los Jonas Brothers, promocionó su tour solista con la contingencia:

Hasta el mismísimo Hideo Kojima, creador de la saga Metal Gear Solid, no quiso dejar pasar la oportunidad. Su mención fue bastante menos elocuente, eso sí:

Puede que ya estén entre nosotros

De todas maneras, siempre puede existir la posibilidad de que los aliens ya vivan entre nosotros. A juzgar por los memes, yo tendría cuidado.