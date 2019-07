Mate 20 X 5G: Huawei va a lanzar muy pronto su primer teléfono con conectividad 5G

Y nos da una misteriosa pista sobre el Mate 30.

Este mes quedará marcado como en el que se lanza el Mate 20 X 5G, el primer teléfono con ese tipo de conectividad puesto a la venta para todo el público.

A pesar de que la compañía oriental es pionera en este tipo de tecnología, no había oferta de equipos que pudieran aprovechar (donde hay disponible, que es muy poco por ahora) lo que ellos mismos instalan.

Este es el primer país de Europa con 5G instalado gracias a Huawei Empieza la carrera por la conectividad.

Es así como la variante "gamer" del Mate 20, el Mate 20 X tendrá una nueva versión compatible con 5G ¿Por qué ese modelo en vez de uno más nuevo? Inferimos que al ser un equipo que no cuenta con todos los "nice to have" como carga inalámbrica o identificadores biométricos avanzados, puede ofrecerse a un precio más aterrizado.

Además, es un equipo tan grande, con pantalla que supera las 7 pulgadas, que su batería de 5000 mAh es capaz de no rendirse frente a las exigencias del modem 5G Balong 5000, que es el responsable de que el equipo se pueda conectar a la avanzada red.

Su memoria RAM mejora también en esta versión 5G, pasando de 6 GB a 8 GB, y el almacenamiento pasa de 128 GB a 256 GB. Suena bastante tentador, lo sé, pero saldrá este mes en China, Emiratos Arabes e Italia.

Sí, sorprendentemente el país europeo con forma de bota recibirá este equipo a través de Amazon por 1100 euros el 22 de julio, la preventa ya está arriba. Dicen que en este mismo lugar se lanzará el Mate 30, aunque esos son solo rumores.