Marvel revela cómo acabará el Universo Marvel y lo que viene después es desolador

El Universo Marvel se destruirá, pero nacerá uno nuevo, así como antes existieron otros: uno de ellos, de donde viene Galactus.

El universo de Marvel es bastante extenso. Hablamos de líneas de tiempo diferentes, multiversos, etc. Pero aún así, su fin llegará en algún momento, y aparentemente lo que le seguirá a eso no será tan bonito como podrías imaginarte. ¿Qué va a pasar cuando no haya más reinicios, viajes en el tiempo y personajes que reviven?

Marvel ya sabe cómo acabará su universo

80 años de historia no pueden tener un final simple. Esto es lo que la compañía tiene planeado para el fin. Ojo: se vienen spoilers de Spider-Man: Far from home y Dark.

Todo sucederá en History of the Marvel Universe #1. Este cómic no solamente volverá canon gran parte de la narrativa del Universo que actualmente se encuentra por todos lados. También tendrá cierres.

Veremos al hijo del Señor Fantástico, Franklin Richards, Galactus y la Mujer Invisible hablando tranquilamente, sentados. Mientras esto sucede, las dos partículas restantes de Andrómeda desaparecen para siempre. Obviamente es el futuro.

Ellos saben que son los últimos momentos. Franklin le pide un favor a Galactus: quiere recordar todo lo que ha pasado desde el inicio de los tiempos hasta ese preciso instante. La idea es que no se pierdan los recuerdos y pueda perpetuarlos en el siguiente Universo.

Esto será al estilo Dark. Se termina el Universo Marvel, pero no seguirá la nada. Se creará un universo diferente: hola, multiversos. De hecho Galactus es el único sobreviviente de aquél universo que existió antes de este que ahora estaría acabando. Es una línea infinita de universos: se destruye uno y se crea otro.

Ahora, todo apunta a que será Franklin el sobreviviente, el nuevo devorador de planetas en el nuevo mundo. Los planes para este personaje por parte de la compañía son enormes y será uno de los personajes más poderosos. Esto es lo que nos espera.