Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order para Nintendo Switch: un juego liviano para pasar la tarde [FW Labs]

La nueva entrega de Marvel Ultimate Alliance —acá llamada Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order— nos llegó bajo el más absoluto de los secretos, pero prometiéndonos horas de infinita diversión con una trama que, para quienes ya están familiarizados con el universo Marvel, no sería tan difícil de seguir.

El juego propone una historia bastante simple y una jugabilidad sencilla, lo que queda demostrado desde un primer momento, ya que todo nos es explicado con lujo de detalles en las pantallas informativas, así como también a medida que vamos descubriendo ítems y nuevas técnicas de combate.

La idea es bastante simple: los héroes de Marvel tienen que detener a Thanos en su afán de reunir las Gemas del Infinito, pero esta misión es un poco más compleja. El Titán Loco no sólo contará con la ayuda de la Orden Negra (de ahí el título de este juego), sino que también será apoyado por una buena parte de los villanos de la Casa de las Ideas. Desde el Duende Verde hasta Venom, pasando por Ultron, Magneto, Hela, Surtur y un sinfín de enemigos de los Vengadores, quienes actuarán como jefes intermedios hasta llegar al temido y anteriormente mencionado némesis.

Un RPG simple

La gracia de todo esto es justamente el camino que debemos seguir para llevar a cabo esta misión, ya que podremos reunir el equipo de nuestros sueños a medida que vayamos avanzando en el juego. La aventura parte con los Guardianes de la Galaxia, pero al poco andar llegan el Capitán América, Iron Man y Thor, y minutos después encontraremos a Spider-Man, Luke Cage, y así sucesivamente. Podemos juntar libremente a cerca de treinta personajes en pequeños equipos de cuatro integrantes, factor en el que radica toda la estrategia del juego.

Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order es un RPG con mecánicas tremendamente simples y conocidas por todos quienes hayan jugado League of Legends, Diablo, o cualquier otro título de mapa —relativamente— libre, en donde tengas que ir desde un punto A a un punto B. No hay que pensar demasiado a la hora de eliminar a enemigos pequeños, pero lo entretenido está siempre al llegar al jefe del escenario, que en términos técnicos, es un malhechor más, pero con características físicas y de poder elevadas.

En lo personal, el hecho de que todo el juego sea así —con una que otra dinámica menor aparte— me pareció entretenido, pero algo monótono. Es un intento claro y bastante acertado de hacer un buen videojuego, el cual es capaz de darnos muchas horas de sana entretención, ya sea solo o acompañado, sin embargo, al final es solamente eso: un juego liviano para pasar la tarde.

De todas formas, no nos confundamos. Si estos títulos son de tu agrado, y además eres fan de Marvel, este es el RPG indicado para ti, pero si buscas algo un poco más elaborado, muy probablemente quieras comenzar tu búsqueda en otro lugar.