Mark Hamill comparte video de audición para Star Wars junto a Harrison Ford e internet explota

Estamos cada vez más cerca del estreno del Episodio IX de Star Wars: The Rise of Skywalker. Y conforme se acerca la fecha sólo se eleva la incertidumbre. A la par que se dispara la nostalgia por las viejas cintas de la primera trilogía.

Mark Hamill parece que conoce perfectamente a su público; y durante los últimos meses se ha dedicado en sus redes sociales a compartirnos una mezcla astuta de memes, expectativas y material retro sobre las películas originales de Star Wars.

Durante el pasado fin de semana sin embargo el tipo simplemente superó cualquier antecedente, al difundir en su cuenta de Twitter el video original de su primera audición para el Episodio IV de Star Wars, junto a Harrison Ford:

My screen-test for @starwars w/ Harrison on the 1st day I ever met him. Neither 1 of us had read the script at this point, only this 1 scene. I asked George what kind of movie it was-"Let's just do it, we'll talk about that later" We never did talk about it later-we just did it. https://t.co/e7cHWoLmJk

— Mark Hamill (@HamillHimself) July 28, 2019