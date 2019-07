¿Cuándo va a cambiar la marcación telefónica en México? Esto es lo que debes saber

La marcación telefónica va a cambiar más pronto de lo que crees y esto es lo que debes saber para que no te tome por sorpresa.

Muchas cosas en México están cambiando, y la marcación telefónica será una de ellas. No es la primera vez en la historia que esto sucede, aunque no es algo que pase muy seguido. Justamente por eso, no permitas que te tome por sorpresa.

El día que la marcación telefónica cambie en México…

A partir del 3 de agosto del 2019, ya no tendrás que marcar tantos números para llamadas a números no geográficos, llamadas de larga distancia nacional o celulares. La marcación quedará en 10 dígitos.

Por fin le diremos adiós al clásico 044, 045 o 01 en estos casos. La idea de IFT es lograr una marcación mucho más limpia y sencilla en los tiempos en que ya prácticamente nadie marca por teléfono y mucho menos desde números fijos.

Los cambios no serán muy radicales y no tienes de qué preocuparte: sólo quita estos prefijos y podrás llamar sin problema alguno.