Artista mapuche-canadiense invita a la gente a ver sus ilustraciones para Batman Secret Files #2

Se llama Amancay Nahuelpán, es de origen mapuche, pero nació en Canadá, tiene 34 años y volvió a la ciudad de Temuco con sus padres exiliados en 1992.

Hoy este "chileno" trabaja en DC Comics, y anunció a través de su twitter que ya salió un adelanto en su colaboración para Batman Secret Files #2.

Batman Secret Files 2 preview pages are up! Script by Andy Kubert, Colors by @trishm, art by me! 🙂 On sale this Wednesday! 🦇🦇🤡🤡 #batman #joker #dccomics pic.twitter.com/tOD4CaU1VC

— Amancay Nahuelpan (@amancay_art) July 29, 2019