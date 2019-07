Maléfica: Dueña del Mal lanza otro avance con un duelo de reinas

Maléfica: Dueña del Mal se muestra ambiciosa y aspira a captar la atención de los más escépticos.

Hay que ser honestos, internet no explotó de emoción y expectativa cuando Maleficent: Mistress of Evil (Maléfica: Dueña del Mal, en América Latina) mostró el primer avance de esta secuela.

La primera cinta de 2014 se convirtió en un fenómeno taquillero relativamente discreto pero suficiente para mantener viva la estrategia de las adaptaciones live action de Disney.

Ahora, cinco años después tendremos esta segunda parte que al parecer nadie pidió pero que igual busca expandir la mitología en torno a este personaje de complejos matices.

Disney Studios acaba de liberar en sus canales de YouTube y redes sociales un nuevo avance, en donde podemos conocer más sobre la trama de Maléfica: Dueña del Mal. En donde habrá un duelo reinas y familiares. Esta es la sinopsis oficial:

Maléfica: Dueña del Mal de Disney, es una aventura de fantasía que retoma la historia de Maléfica varios años más tarde —en la que se dieron a conocer los hechos que endurecieron el corazón de la villana más emblemática de Disney y la llevaron a arrojar una maldición sobre la princesa recién nacida: Aurora. La película continúa explorando la compleja relación entre el hada de enormes cuernos y la futura reina, mientras forjan nuevas alianzas y se enfrentan a nuevos adversarios en su lucha por proteger el páramo y las criaturas mágicas que lo habitan.

Esta cinta se estrenará a nivel mundial el próximo 17 de octubre de 2019. Es dirigida por Joachim Rønning (Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales), escrita por Micah Fitzerman-Blue (Transparent) y protagonizada por Angelina Jolie, Elle Fanning y Michelle Pfeiffer.