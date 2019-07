Los Picapiedra volverá a la TV, pero ahora como comedia adulta

La popular serie de los sesenta que fuera furor en Latinoamérica, Los Picapiedra, regresará en nuevo estilo a la pantalla chica.

Los Picapiedra, esa serie sesentera que fuera hit en varios países de Latinoamérica en los ochenta y noventa, ahora regresará a la televisión. Así al menos lo aseguró la revista Variety, que contó que Warner Bros. Animation y Elizabeth Banks 'Brownstone Production serán los que harán este reboot.

La comedia que estaba ambientada en la Edad de Piedra y que funcionaba como contenido familiar con las historias de Pedro, Vilma, Pablo Marmol y Betty, ahora regresará con un formato adulto en horario estelar.

Cabe recordar que Los Picapiedra también llegó al cine en 1994 con una versión que tenía a John Goodman como Pedro y a Elizabeth Perkins como Vilma.

Variety cuenta que, "A lo largo de los años, ha habido varios intentos de nuevas versiones del programa, incluidas series de corta duración como "The New Fred and Barney Show" y "The Pebbles and Bamm-Bamm Show". También ha habido varios especiales de televisión, así como dos películas de acción en vivo. Seth MacFarlane también desarrolló un reinicio de la serie para Fox en 2011, pero ese proyecto finalmente no avanzó".

Los Picapiedra originalmente funcionó durante seis temporadas y más de 150 episodios en ABC entre 1960 y 1966.