Loco le instala Netflix a una TV blanco y negro de los años 70, y luce genial

¿Nuestros lectores conocieron los viejos televisores que sólo proyectaban imagen en blanco y negro? Sus padres seguro lo recuerdan, o sus abuelos, y la idea de que se pueda ver Netflix en ellos era simplemente inconcebible, hasta ahora.

Se ha convertido en una relativa sensación viral la historia de Josh Ellingson, un artista con nociones básicas de electrónica y telecomunicaciones que encontró en una tienda de artículos usados una vieja TV General Electric XB2410SD y un roku usado.

El televisor era lo último en tecnología hace más de cincuenta años en la década de los 70 pero ahora era una pieza de chatarra que encontró un segundo aire con la combinación de la caja de streaming.

Era una idea loca que pero Ellingson lo hizo. Le instaló Netflix al viejo televisor y lo convirtió en una flamante Smart TV que permite ver contenidos por streaming:

Alto's Adventure on my black and white tv. pic.twitter.com/EwjoDeOxCM

— Ellingson (@ellingson) June 20, 2019