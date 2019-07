Estudio revela qué tan beneficioso para el cuerpo puede ser llorar en momentos tristes

Contrario a lo que se cree, llorar no causa los cambios fisiológicos que se creían, como la reducción en los niveles de la hormona del estrés, el cortisol.

A menudo nos dicen que llorar es benéfico en los momentos más difíciles. Por ejemplo, se cree que dejar salir las lágrimas baja los niveles de estrés que podemos sufrir. Esto usualmente es soportado por la propia sensación de bienestar que se produce después de esta acción. Sin embargo, ¿qué tan cierta puede ser esta creencia?

Esa pregunta se la hicieron un grupo de investigadores de la Universidad de Queensland. Teniendo eso en cuenta, decidieron comprobar qué tan benéfico podía ser para el cuerpo el hecho de llorar. Los resultados de su estudio fueron publicados en American Psychological Association.

Para ello acudieron a 197 estudiantes, quienes recibieron instrucciones de ver una serie de videos tristes o emocionalmente neutrales por 17 minutos. Como resultado, la mitad del grupo que vio los videos tristes terminó llorando.

Después de esto, se les sometió a la prueba de estimulación por frío (Cold Pressor Test). En esta, el participante introduce su mano a un recipiente lleno de agua helada. Esto sirve para hacer mediciones de cambios de presión sanguínea y ritmo cardíaco. Además, también sirve para comprobar el umbral de dolor. Mientras se hacía esto, también se obtuvieron muestras de saliva.

Los efectos

Contrario a lo que se podría creer, los participantes no resistieron por mucho más tiempo la prueba de estimulación por frío. Además, quienes lloraron reportaron niveles de cortisol (hormona del estrés) iguales a los que no lloraron.

No obstante, esto no quiere decir que no se produzca nada al llorar. Se demostró que quienes lo hicieron, lograron regular de mejor manera su respiración. Esto produce que el cuerpo se mantenga en calma y no aumente su ritmo cardíaco.

Este estudio ayudó a entender más la naturaleza del llanto. Sin embargo, se aclaró que todavía no se sabe si hay alguna modificación cuando se llora por la muerte de algún ser querido o algún otro modificador.