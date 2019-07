Curioso bug de LinkedIn permitía postear empleos falsos a nombre de empresas

La red social de empleo LinkedIn parchó un serio error en su código. El bug permitía a cualquiera postear una oferta de empleo a nombre de una empresa, sin autorización. Si bien el error no fue aprovechado de manera seria, disparó las alarmas este lunes debido a ciertas "ofertas" que no eran reales en lo absoluto.

Quizá la parte más curiosa de esta historia es lo que hizo Michel Rijnders, un reclutador escandinavo: usó el bug para hacerse pasar por Google, y publicó una oferta para ser CEO de la compañía de Mountain View.

Sin lugar a dudas, la oferta fue caldo de cultivo para desesperados tratando de aserruchar el piso de Sundar Pichai.

LOL. Never thought of the fact that the LinkedIn loophole would also make my jobpost for CEO of Google appear on Google Jobs. https://t.co/q5j8c2Elte

— Michel Rijnders (@rijnders) July 25, 2019