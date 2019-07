¡Muchísimo cuidado! Cómo identificar lentes de protección falsos para el eclipse

A cuidarse los ojos.

Con el eclipse solar ya casi sobre nuestras cabezas en Chile, la gente empieza a equiparse con sus lentes de protección, pero mucho cuidado, que hay varios falsos dando vuelta.

Esto no es antojadizo, es un problema que podría traerte graves consecuencias a la vista si no los tomas en cuenta, por lo que te recomendamos revisar tus anteojos ahora mismo, antes de que sea muy tarde.

Lo primero es revisar en algún lado que tengan la inscripción de la norma ISO 12312-2 o equivalentes como los vidrios de soldador grado 14 o más.

Ya teniendo eso es un buen comienzo, pero es hora de las pruebas. Los colegas de The Clinic nos comparten el video de arriba, donde con la linterna de tu celular puedes darte cuenta si las gafas sirven o no.

Esto se hace poniéndolos justo encima de la linterna encendida (obvio, pero no está demás) y si el plástico se deforma, no sirven, así de simple. No les debe pasar nada.

Recuerda que el daño que puede causar mirar directamente el eclipse en cualquier momento que no sea la fase de total oscuridad te puede provocar daño irreversible y sin tratamiento.