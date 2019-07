Joaquín Lavín quiere recuperar el Cerro Calán, donde está el observatorio de la Universidad de Chile

¿Peligra el Centro de Astrofísica y Ciencias afines de la universidad?

A 867 metros sobre el nivel del mar y en plena comuna de Las Condes en Santiago de Chile, se alza el Cerro Calán, reconocible a kilómetros por su telescopio en la cima.

Es en ese lugar donde están las herramientas de estudio y observación del Centro de Astrofísica y Ciencias de la Universidad de Chile, que ayer visitamos por motivo del eclipse, por cierto.

ASÍ se vivió el Eclipse Solar en Santiago de Chile, la ciudad del 92% El ballet cósmico finalizó en Santiago y ese 92% que tranquilo nos bañó de penumbra será un recuerdo imborrable de este Eclipse Solar.

En el contexto de las actividades, el edil de la comuna, Joaquín Lavín, nos confesó que está dentro de sus planes recuperar ese cerro "par la comuna" y convertirlo en un parque. Que lo que estaba pasando ayer era una suerte de "primer paso".

Y es que colegios, liceos, invitados de la universidad, profesores y civiles agotaron rápidamente las entradas, lo que de acuerdo a Lavín demuestra el interés de la gente por ocupar esos espacios.

El problema, nos cuentan fuentes es que la Universidad de Chile no quiere ceder un centímetro para esta iniciativa, pero el tema es complejo ya que la municipalidad pareciera tener la última palabra.

Sin ir más lejos, cabe recordar que el Parque Araucano pertenecía a la casa de estudios en el pasado y ya no. Esperamos que lleguen a algún tipo de acuerdo que beneficie a ambas partes y que el observatorio no esté en peligro, ya que no sobran los lugares para el desarrollo de las ciencias en Chile.