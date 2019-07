Japón transformó a los países de los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 en samurais de animé

Chile, México y Colombia se ven increíbles.

Cada vez va faltando menos para los Juegos Olímpicos Tokyo 2020. Entre los atletas que se preparan para el evento y la enorme organización, se nos olvida que se trata de una competencia entre naciones. En ese contexto, un grupo no oficial de artistas llamado World Flags decidió dibujar a los países participantes como samurais, a modo de cruzar la cultura japonesa con el mundo.

Para ello, se basó en dos cosas. Primero, las banderas de cada país, que ya representan una paleta de colores interesante para la mayoría. Por otro lado, personas de todas partes del mundo ayudaron a incorporar elementos culturales en cada ilustración, de manera de tener dibujos representativos de cada cultura.

Hasta el momento, hay muchos países presentes. Por una parte, el G8 está completo así como gran parte de Asia y América. Los dibujos avanzan un poco por la vereda de los estereotipos, hay que reconocerlo. De todas maneras, cada país se puede reconocer con facilidad, y existe gran cantidad de elementos diferenciadores.

World Flags anunció que planean tener cosplayers de los diferentes países presentes en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020. Todo esto incluso aunque la organización asegura no tener vínculos con el gobierno japonés ni con el Comité Olímpico.

Chile: un samurai blanco de los Andes

El que claramente nos llamó primero la atención fue Chile. Su nombre es Zasa, como la icónica dupla de jugadores chilenos de fútbol: Ivan Zamorano y Marcelo Salas.

Su diseño tiene tres orígenes. Primero, los colores vienen de la bandera: traje rojo y blanco con una capa azul. Segundo, es un "samurai blanco, emergiendo de la nieve de las montañas de los Andes", por lo que su estilo refleja la nieve. Por último, y en lo que nos provoca más ternura, Zasa tiene dos compañeros animales: un cóndor y un huemul, ambos presentes en el escudo patrio.

Desde su aparición en el sitio, el "huasotaku" ha generado una multitud de fanart, que lo muestra comiéndose una empanada o perdiendo a su huemul en metro Baquedano.

México: el samurai aguileño

De pelo gris y de tez morena, el gijinka mexicano aún no tiene nombre. Lo que sí se desprende de su herencia son los colores: el rojo y el verde dominan su vestimenta.

Por otra parte, lo acompaña un águila mexicana, la misma del escudo nacional. Cabe destacar que éste animal -y la serpiente que lo acompaña- son parte de la leyenda de la fundación de Tenochtitlán: el dios Huitzilopochtli le dijo a los mexicas que fundaran su ciudad en el lugar donde un águila estuviera posada sobre un nopal, devorando una serpiente.

La ilustración claramente no sigue el mito al pie de la letra.

Colombia: el samurai del Dorado

Según la leyenda, la mítica ciudad de El Dorado estaba en territorio colombiano: éste samurai es fiel representación de esa leyenda. Con una armadura dorada que incluso nos recordó a Los Caballeros del Zodiaco, este sorprendentemente caribeño personaje está inspirado en las banderas tricolor Miranda, creadas por el padre de la enmancipación americana, Francisco de Miranda.

Su diseño es impactante: un váculo con el que parece manejar el agua, y dos cuernos con monedas de oro y café, representando la prosperidad del país sudamericano.

¿Qué diseño es tu favorito? Ojalá verlos en Tokyo 2020.