José Maza nos contó cómo vivió la llegada del hombre a la Luna: "La emoción la tengo pegada a la piel"

En entrevista exclusiva para FayerWayer, el profesor nos relató su punto de vista único sobre la llegada del hombre a la Luna hace 50 años.

El profesor José Maza es un hombre de historias. Al calor del fuego en el Observatorio Astronómico Cielos Chilenos en Colina, el científico -mediático gracias al eclipse y la televisión- habló con FayerWayer sobre muchísimos temas.

La cita fue gracias a Huawei, que organizó esta visita al observatorio de manera de fotografiar al satélite natural con el Huawei P30 Pro. Asimismo, y antes de nuestro encuentro con los telescopios, el profesor Maza dio una entretenida charla resumen sobre la llegada de las misiones Apolo a la Luna, además del contexto necesario para entender este viaje y su importancia.

Luego de la charla, José Maza se sentó con nosotros y le preguntamos sobre su experiencia personal, hace 50 años.

"Fue una emoción bastante grande. Yo tenía 21 años y ya estaba casado con una enfermera. Ella partió al hospital y yo no tenía televisión (…) y me fui a la casa de un amigo en la plaza Manuel Rodriguez, ahí había una pensión", nos contó el profesor.

"Tengo un recuerdo muy claro de dónde lo vi y la sensación que me dejó. Si yo trato de recordar, a menos que me hicieran una regresión, no recuerdo las imágenes per se (…). Pero la emoción la tengo pegada en la piel."

"Yo creo que éramos como 6 u 8 personas compartiendo el mismo espacio, pero todo lo multipliqué por cero. La llegada de un ser humano a la Luna era una cuestión que cinco o diez años atrás yo no lo hubiera soñado jamás", aseguró Maza.

Una historia de origen

El profesor Maza incluso se sinceró con una parte más primigenia de su pasión por la astronomía. "Yo me dediqué a la astronomía porque en el Barros Arana escuché hablar de los satélites, de los cohetes, y empecé a leer libros (…). La astronáutica fue lo que me comenzó a meter a mi en el camino de la exploración espacial".

"Ya estudiando astronomía y viendo cómo llegaba el hombre a la Luna, vi como todo me calzaba", confesó.