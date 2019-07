Primero es su pene y ahora la cárcel: John McAfee es arrestado por portar armas de fuego

John McAfee es toda una una celebridad ya del Internet. Ya que no solamente hizo uno de los antivirus más famosos de todos, sino que constantemente crea polémica. Ya sea por decir cosas que no debía o por desaparecer sin pista alguna, parece que tendremos McAfee para rato.

Después de que hace no mucho tiempo, John McAfee aseguró que se comería su propio pene. Ahora parece que este hombre fue arrestado por el gobierno de República Dominicana.

De hecho, antes de que esto ocurriera, John publicó en Twitter que la CIA lo estaba persiguiendo. Pero desde entonces, no se supo más de él ni de su esposa, por lo que las personas estaban ya esperando lo peor.

Lo último que dijo fue lo siguiente:

The CIA has attempted to collect us. We are at sea now and will report more soon. I will continue to be dark for the next few days. pic.twitter.com/o79zsbxISl

— John McAfee (@officialmcafee) July 19, 2019