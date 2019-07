Vice presidente Global de Data Centers de Google: “Hay un ambiente de negocios amigable en Chile”

Hablamos con Joe Kava en Fayerwayer y adelantamos cómo se podría venir la mano para el segundo Data Center que Google quiere abrir en el país.

Hace unos días comentamos que Google está invirtiendo en la expansión de sus Data Center en Chile, ya que planea abrir otro en 2020 en la zona de San Bernardo y Cerrillos.

Por eso recogemos esta entrevista que le hicimos a Joe Kava, vicepresidente Global de Data Centers de Google.

FW: ¿Por qué eligieron hacer el Data Center en Chile?

JK: Hicimos el Data Center en Chile porque la estabilidad de la conexión eléctrica es mejor. Tenemos un ambiente de negocios amigable en Chile. Así que es por muchas razones diferentes, no solo por una específica que decidimos, pero para ese momento, no solo para Cloud sino que para todos los servicios de Google, querían un data center en Sudamérica. y pudo ser en muchos países diferentes, pero para nosotros Chile es el que hacía más sentido.

Los Data Center en Chile: Lo que se viene

FW: ¿Cuál es el impacto que crees que tiene el Data Center en Chile?

JK: Puedo decirte que en todos los países que estudiamos, no hemos hecho un estudio de impacto económico en Chile aún, pero en los demás países sí lo hicimos. Porque Google creó un Data Center en ese país, el impacto económico ha sido realmente notable. Hicimos un estudio, creo que fue Oxford Economics en Estados Unidos, y por nuestros Data Center en Estados Unidos, el beneficio concreto para la economía en esas comunidades locales, fue de 1.5 billones de dólares americanos, los salarios de la gente fueron por sobre 750 millones de dólares, y creó 11000 trabajos. Así que, aunque no hemos hecho el mismo estudio en Chile, esperamos que va a ser similar. Obviamente en Estados Unidos tenemos más Data Centers, así que va a ser más grande, pero en todos los lugares en que hemos estado, encontramos que hay un gran beneficio económico que pasa por la presencia de los Data Center. Esto porque no es solo nuestra propia inversión, sino que las compañías con las que nos asociamos en la región y los equipos de construcción, se convierte en un ecosistema, por lo que hay mucha actividad económica que sucede por nuestra inversión.

FW: ¿Qué parte del presupuesto que se discutió en el keynote de abril corresponde a LATAM?

JK: Los números que se discutieron en el keynote hoy, fueron 13 billones de dólares en capital gastado. Eso era solo para Estados Unidos y no incluye lo internacional. Por supuesto, como sabes, estamos expandiéndonos a Chile pero también a casi todos los lugares.

FW: ¿Cómo ha sido hasta ahora? ¿Lo harían de nuevo en Chile?

JK: Por supuesto que lo haríamos de nuevo, porque ya nos hemos expandido. Pero, sí, al principio tuvimos que aprender algunas cosas sobre cómo se lleva a cabo un proyecto de construcción en Chile. Pero a través de nuestro primer proyecto, aprendimos. Así que el segundo proyecto fue mucho más fácil. Y también, es verdad que tuvimos que establecer relaciones con los socios con los que trabajamos. Y cuando trabajamos juntos en el primer proyecto, ellos entendieron lo que queríamos y cómo lo queríamos construir, así que cuando trabajas con alguien por un tiempo, se vuelve más fácil. Llegas a conocer el estilo del otro y construyes relaciones, así que es muy importante. En todos lados, pero pienso que particularmente en Chile. Creo que es una sociedad de relaciones muy cercanas y personales.

FW: Además de la expansión, ¿cuáles son sus próximos planes?

JK: No hemos hecho ningún anuncio, pero continuamos estando comprometidos a invertir en Chile. Es lo mismo en todos lados, nuestros planes son más en una estrategia general. Como internet se expande, y como nuestros usuarios continúan haciendo más en internet, queremos estar más adelante que ellos. Queremos satisfacer sus necesidades, las que sean, y mantenernos a la vanguardia de internet que continuamente crece. Los Data Center son el motor de internet. La red es la comunicación entre los usuarios y los Data Center, así que como una estrategia general, puedes esperar que siempre vamos a tratar de estar a la vanguardia de las necesidades de nuestros usuarios, que siempre van creciendo, donde quiera que estén.

FW: ¿Tienes algún comentario sobre el futuro del cloud en la región?

JK: Creo que Latinoamérica continua creciendo en importancia. Cada vez hay más y más actividades de negocios, y eso es importante para Google. Y van a continuar siendo importantes para Google.