Jeff Bezos admite invertir buena parte de su fortuna en tecnología espacial porque estamos destruyendo el planeta

¿Cuáles podrían ser las ambiciones del hombre más rico de todo el mundo? Para alguien como Jeff Bezos, quien es CEO de Amazon y que posee la fortuna más envidiable del planeta, sus sueños pueden apuntar a lo que se encuentra por fuera de él. En otras palabras, el querer no solo alcanzar sino aprovechar lo que hay en el espacio exterior.

Evidentemente Amazon no es la única compañía propiedad de Jeff Bezos. Sin embargo, existe una en particular que lleva operando desde el año 2000. Se trata de Blue Origin, la empresa de transporte aeroespacial a la que el magnate cada vez más le invierte sus esfuerzos y dinero.

Durante años ha sido evidente que el empresario tiene una particular fascinación con el espacio. Los esfuerzos de Blue Origin en el desarrollo de naves y cohetes así lo demuestran. Sin embargo, todavía quedaba la duda de qué lo motivaba a ocuparse en estos proyectos.

Pero esta semana la cadena CBS entrevistó a Bezos para preguntarle precisamente sobre este tema. Fue en ese momento que el fundador de Amazon admitió no solo tener una pasión por el espacio, sino que como especie existe una necesidad:

CBS NEWS EXCLUSIVE: @JeffBezos wants his space tourism company Blue Origin to be “an instrumental part” of an American return to the Moon; alongside Amb. Caroline Kennedy, he tells @NorahODonnell that space exploration is critical to our survival. https://t.co/XMXbEkrN86 pic.twitter.com/hNfBVIlF6i

— CBS Evening News (@CBSEveningNews) July 16, 2019