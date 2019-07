Jar Jar Binks se hizo Trending Topic y nadie sabía por qué

La culpa de todo la tiene Mark Hamill.

Hay que admitirlo. Jar Jar Binks no es el personaje más querido en el universo de Star Wars. Si bien desde que Disney compró la franquicia (y le hizo lo que quiso) el resentimiento por la trilogía de precuelas ha disminuido. Este personaje sigue en la lista de los menos simpatizados.

Por ello medio mundo quedó desconcertado la tarde de este 8 de julio de 2019, cuando de la nada Jar Jar Binks se convirtió en Trending Topic nacional dentro de Estados Unidos.

George Lucas confiesa que Jar Jar Binks es su personaje favorito de Star Wars El padre de Star Wars, George Lucas, dijo en la convención que se celebra en Chicago que Jar Jar Binks hizo un muy buen trabajo.

Los primeros rumores apuntaban al temor de un inminente regreso del personaje para el Episodio IX de Star Wars: The Rise of Skywalker. Pero no, en realidad todo se debió a un bobo juego:

I refuse to be distracted by such meaningless, moronic time-wasters (especially since my home planet was blown up by an unnamed stormtrooper).#FickleFingerOfFate 🖕 pic.twitter.com/JnlevrCNpo — Mark Hamill (@HamillHimself) July 8, 2019

Según relata SyFy todo empezó por culpa de Mark Hamill, quien tuvo la idea de compartir esa imagen de arriba que ya tenía un poco de rato circulando en la red.

El juego nunca se había posicionado como algo popular, mucho menos viral. Pero bastó que el actor lo compartiera a través de su cuenta de Twitter para que todo explotara.

La dinámica de la plantilla es bastante simple. Tu mes de nacimiento marco tu destino dentro del universo Star Wars, y la primera letra de tu nombre señala quién tiene la culpa de todo.

Star Wars: El actor que interpretó a Jar Jar Binks habla sobre lo cerca que estuvo del suicidio por el odio de los fans El actor interpretó a Jar Jar en Star Wars, y bueno, la furia innecesaria de los fans llegó mucho más lejos de los cines.

En esa distribución Jar Jar Binks es el personaje designado para todos aquellos cuyo nombre empieza con la letra J. Una bastante común en aquel país.

Así que prácticamente sólo basto con la zona de comentarios en el tuit de Hamill para posicionar a Jar Jar Binks como una tendencia.

Eso sí, la aparición del trending tuvo a todos desconcertados por un buen rato, lo que provocó aún más publicaciones que lo impulsaron:

Jar Jar Binks is trending for some reason…. I feel the need to repost this……. pic.twitter.com/CCwmuepx5Y — Jacob Smith (@Warhawk2800) July 8, 2019

Qué momento para estar vivo.