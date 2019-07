James Cameron felicita a Avengers: Endgame por ser la película más taquillera de la historia

Avengers: Endgame logró romper una marca histórica que parecía insuperable hasta hace unos días. Cuando se convirtió en la película más taquillera en toda la historia de la humanidad.

Se trata de una marca no menor, cuya relevancia le asegura a la mítica cinta un espacio en la historia de la cinematografía en donde cada persona que compró un boleto para verla formó parte.

El dueño anterior de este récord, durante décadas completas, fue el director James Cameron, gracias a Titanic y Avatar. Cintas que tal vez no todos amaron, pero que medio mundo fue a ver en más de una ocasión.

El director en el pasado mostró cortesía y gracia cuando Avengers superó la taquilla histórica de Titanic. Y ahora ha vuelto a repetir el movimiento con una muestra ejemplar de humildad al felicitar a la cinta y a Marvel por haber logrado esta nueva marca:

A través de la cuenta oficial de la franquicia de Avatar, ese imagen, firmada por el propio James Cameron al final, marca una felicitación sincera con una alusión directa a un diálogo emblemático de la cinta con seres azules.

Los hermanos Russo, directores de Avengers: Endgame no se mantuvieron indiferentes al gesto y reaccionaron con una emotiva publicación, en donde reconocen el legado de la obra de Cameron:

To @JimCameron– you're a monumental reason why we fell in love with film in the first place. Thank you for always inspiring us and opening the world’s eyes to what’s possible. We can’t wait to see where you take us next… pic.twitter.com/nrOqKVjGFa

— Russo Brothers (@Russo_Brothers) July 22, 2019