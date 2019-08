Ojo: Google descubrió 5 gravísimos errores de seguridad en iPhone

Estas vulnerabilidades se han estado aprovechando de los usuarios de iPhone a través de la aplicación de mensajería iMessages.

¿Imagínate que tenga que llegar tu competencia en el mercado a decirte que estás cometiendo graves errores? Eso le pasó a Apple con los cinco errores que encontró Google en sus iPhone. Los fallos estarían en más del 80% de gadgets del mundo, una cifra bastante importante.

Los problemas que Google encontró en iPhone

Según la empresa de Mountain View, este problema está presente en los dispositivos que usan iOS 12. Según Apple, estos son más del 80% de los que se encuentran actualmente en el mercado.

Google descubrió que los cinco problemas en cuestión están relacionados con iMessage. Se trata de vulnerabilidades que permitían a los hackers acceder al celular o tableta cargando archivos en memoria desde el almacenamiento local. Así, podían acceder a los archivos y conseguir datos delicados.

Los investigadores del conocido Google Project Zero, quienes descubrieron las vulnerabilidades, avisaron a Apple, quien ya ha lanzado un parche para esta versión de iOS. El problema no existe más y realmente no se sabe si los piratas cibernéticos tuvieron tiempo de explotarlo.

Por ahora, Apple no ha dado declaraciones oficiales al respecto y es probable que no lo haga próximamente, suponiendo que las cosas no pasaron a mayores.