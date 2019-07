iPhone: Conoce la nueva y más curiosa funcionalidad de FaceTime en iOS 13

Desde que salió FaceTime para los iPhone y posteriormente para los iPad y Mac, este método de comunicación se ha vuelto un punto de venta para Apple, uno que sufrirá un inusual cambio en iOS 13.

Esto porque dentro de las muchas cosas que Apple no contó en la WWDC 19, cuando presentó el sistema operativo, es un detalle basado en inteligencia artificial que no deja de ser inusual y curioso.

Sucede que en la última versión que se lanzó de la beta de desarrolladores hay una opción que se llama "FaceTime Attention Correction", o corrección de atención en FaceTime.

¿Pero en qué consiste? Es más fácil verlo en un video:

How iOS 13 FaceTime Attention Correction works: it simply uses ARKit to grab a depth map/position of your face, and adjusts the eyes accordingly.

Notice the warping of the line across both the eyes and nose. pic.twitter.com/U7PMa4oNGN

— Dave Schukin 🤘 (@schukin) July 3, 2019