Instagram está cerca de dejarte cambiar tu realidad como si fueras un editor profesional

La aplicación está probando una nueva herramienta que funcionará a manera de pantalla verde para cambiar tu entorno sin salir de Instagram.

Ahora sí todos los usuarios de Instagram van a poder dejar volar su imaginación y demostrar su ingenio. La red social de Facebook está probando una función que le va a encantar a mucha gente. Quizá sea una de las más interesantes hasta ahora. Eso sí, podrás usarla únicamente en las Historias, o al menos eso es lo que parece ahora que se encuentra en pruebas. Esto es lo que sabemos por ahora.

Lo nuevo de Instagram

Según la investigadora web Jane Manchung Wong , la nueva herramienta se llamará "background". La idea es que puedas tomar una fotografía directamente con la cámara de la aplicación y cambiar el fondo por la imagen que tú quieras, eso sí, esta debe estar guardada ya en la galería de tu celular.

No podrás, por ahora, añadir videos o imágenes con movimiento. La herramienta comenzará un poco básica, pero se la idea se ve bastante interesante. No sabemos todavía cuándo será lanzada al público en general, pero considerando que ya está en su fase beta, es probable que no falte mucho tiempo para ello. Esperamos también con ansias poder hacer esto mismo, pero con video. ¿Te imaginas las posibilidades?

¿Ya tienes algunas ideas en mente?