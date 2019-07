Insólito: Logran captar imágenes de un tiburón en aguas profundas el cual su especie proviene desde el jurásico

Científicos estadounidenses han logrado capturar imágenes únicas de un tiburón el cual se creía extinto debido a que antes era casado en forma indiscriminada y del cual no había podido registrase ninguna fotografía reciente en aguas profundas

El tiburón de "peinetas" como es comúnmente conocido, fue observado a través de diversas imágenes captadas por los expertos en las cuales se puede observar que esta llamativa especie aún sigue existiendo, batiendo el récord de no registrar un cambio evolutivo desde 200 millones de años atrás.

Este sorprendente descubrimiento ha llamado más la atención de los expertos con respecto a la forma de vivir de esta llamativa especie, ya que su estilo de vida sigue siendo un total misterio y además hace cuestionarse a los expertos el cómo este pez ha logrado existir durante tantos años sin registrar cambios.

Los expertos han notado que estos misteriosos tiburones prefieren el hábitat tranquila en aguas profundas, ya que al parecer les gusta mantenerse en aguas oscuras a más de 2.500 metros bajo el nivel del mar.

Sin embargo, para los expertos los datos recopilados sobre esta especie aún no son suficientes para entender su verdadero comportamiento, el cual les ha permitido perdurar y existir durante más de 200 millones de años.

Esta especie es considerada por los expertos como una "verdadera maravilla" debido a que es más evolucionado que sus parientes directos, ya que posee más de seis branquias, además de otras características las cuales lo han ayudado a existir durante tantos años. Esta especie en su etapa adulta puede llegar a medir 8 metros de longitud y además tiene un cuerpo ancho.

Su alimentación es en base a presas vivas y además sobrevive comiendo cadáveres los cuales suelen caer en las profundidades del lecho marino, situaciones que podrían explicar su larga data de existencia en este planeta.

More six-gill footage taken from sub last saturday w/ sub-pilot Lee Frey and photographer Janssen Powers. The sub's 7inch thick acrylic dome makes things appear smaller than they are, but we estimate the animal here to be ~ 5 meters long. For more follow @OceanX pic.twitter.com/JjmiFviqXp

— Gavin Naylor (@gavinnaylor) July 5, 2019