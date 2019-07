Insólito: Diputada Chilena defiende a centro que sana con médicos muertos y señala que los científicos son los ignorantes

La diputada Paulina Núñez defendió al centro donde trabajan invocando almas de médicos fallecidos y afirmó que los científicos no saben nada.

Un hecho bastante insólito se ha dado a conocer en el acontecer político chileno, ya que la Diputada por Antofagasta Paulina Núñez ha defendido la reciente entrega de un recinto fiscal a un centro espiritual de luz que sana pacientes haciendo tratamientos con la invocación de Médicos muertos.

Según palabras de la propia diputada, los que acá están verdaderamente equivocados son los científicos quienes han criticado la entrega de este recinto, tachándolos de ignorantes porque cuando alguien habla sin tener toda la información a veces es necesario guardar silencio.

Recordemos que este tema se transformó en polémica luego de que la Gobernación Provincial de Antofagasta anunció la entrega temporal de un terreno fiscal para que el centro Luz y Progreso funcione en ese lugar durante un tiempo indefinido.

Un centro espiritual y la polémica

La gobernación de la comuna del norte del país defendió la entrega del lugar en el Ministerio de Bienes Nacionales argumentando que "Son un centenar de almas de diferentes especializaciones las cuales se manifiestan a través de un medium para así poder ayudar a las personas desde otro plano, conocido como el celestial".

Es más, la propia Gobernadora de la comuna también defendió la medida tomada por las instituciones de la zona argumentando que esa casa en particular estuvo abandonada por bastantes años y que fue la propia organización quien se acercó a ellos para solicitarla y además fueron los únicos que realmente demostraron interés en ella.

Sin embargo, fue la Diputada por la Región, Paulina Núñez quien aseguró y defendió al centro declarando lo siguiente "Conozco hace años al centro espiritual y lo primero que me gustaría decir con respecto a el es que no juegan a la ouija, si no que llevan más de 30 años ayudando a cientos de personas a superar diversos problemas de adicciones incluso delictuales".

A raíz de esto la Núñez ser refirió a todas las críticas recibidas por parte de expertos y científicos quienes cuestionaron la llamativa medida, ya que según ellos todas estas prácticas esotéricas no cuentan con el actual respaldo de la ciencia y además que estas prácticas pueden estar sujetas a serios cuestionamientos.

Finalmente, las autoridades señalaron que están consientes que en la actualidad existen más organizaciones de ayuda social las cuales se encuentran en búsquedas de lugares a los cuales les hace un llamado para que se postulen ya que todavía en la comuna quedan terrenos disponibles y además existen un gran trabajo comunal que se encarga de recuperar sitios abandonados.