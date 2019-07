Crean programa que une la física teórica, la música, el bosque y la cerveza para aprender de innovación en Valdivia

La actividad cuenta con el financiamiento de Fomento Los Ríos, a través del Programa de Apoyo para el Entorno Innovador PAE-i.

El centro de emprendimiento valdiviano Nube con la colaboración de Open Beauchef, el centro de I Y E de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile con el apoyo de Fomento Los Ríos de Corfo, impulsan “Valdivia Out Of The Box”, un inédito programa de innovación para empresas.

Prepárate para viajar, aprender de innovación, descubrir casos reales y detonar el pensamiento fuera de la caja en Valdivia junto a un entorno lleno de historia, naturaleza, ciencia y ambiente para crear” es la invitación que realiza este programa dirigido a empresas de todo el país que deseen vivir una experiencia grupal inolvidable, en una de las ciudades más hermosas de Chile.

¿En qué consiste?

La innovación es reconocida como la principal herramienta para crecer y ser sustentable, por eso Nube ha diseñado un programa de cuatro días de duración, considerando a cinco equipos de trabajo que tendrán acceso a alimentación, traslados, alojamientos y vivir experiencias outdoor, creativas y recreativas, donde se conectará a empresas nacionales, con emprendedores locales en un diálogo con el entorno regional.

Además, los participantes podrán posteriormente continuar la experiencia en una plataforma de e-learning. Algunas de las organizaciones involucradas en éste programa son destacadas empresas que sitúan a la región de Los Ríos como una de las más creativas e innovadoras del país como Unmanned Industrial, Centro de Estudios Científicos, Kunstmann o Patrick Moore Music, entre otras.

“Para desarrollar la innovación es necesario también crear condiciones para que esto ocurra, en ese sentido este programa es un impulso importante que desde el Estado por medio de Fomento Los Ríos estamos dando para que se generen vínculos que permitan atraer talento a nuestra región, robustecer las capacidades de innovación en nuestros empresarios, incentivar la generación de nuevos negocios entre empresas innovadoras, fortalecer el capital humano para la innovación y avanzar hacia el posicionamiento de Valdivia como un polo de innovación en el sur del país” destacó Carlos Riquelme, director de Fomento Los Ríos.

Las sesiones

El programa considera tres módulos teóricos de cuatro horas cada uno, en un formato de educación ejecutiva para dimensionar una oportunidad real de innovación empresarial. Durante este proceso, se abordarán diversas temáticas, metodologías y disciplinas necesarias para que la innovación sea parte de la empresa. Al término de las sesiones los participantes podrán ver la innovación como proceso y disciplina, agregar valor a la empresa a través de la innovación y conocerán sobre las buenas prácticas y herramientas para la gestión de innovación. A estos módulos se suman también actividades “fuera de la caja” al aire libre, incorporando elementos turísticos, culturales y gastronómicos típicos de la región de Los Ríos, generando una experiencia única que mezcla la creatividad y el aprendizaje . El objetivo es que las empresas puedan aprender sobre disciplina de innovación pero también detonar pensamiento fuera de la Caja por medio de experiencias que se pueden encontrar en el entorno y organizaciones de la ciudad de Valdivia.

Patricio Pizarro, CEO de Nube y director del proyecto VOOB reiteró la invitación a participar señalando “Esperamos que las empresas que participen de este programa puedan volver a su día a día con más herramientas metodológicas para hacer de la innovación una fuente real de competitividad, además y quizás lo más importante esperamos que este programa les permita encontrar inspiración en la interdisciplina y en la naturaleza que nos rodea”

No dejes pasar esta oportunidad y se parte de esta gran experiencia en el Sur de Chile. Inscríbete junto a tu equipo!Las empresas que estén interesadas en participar, pueden ingresar ACÁ.