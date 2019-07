¿Qué son los influencers a la medida?: Carolina Mandil, CEO de eGLOW nos explica el concepto

La Start-up eGLOW es una exitosa agencia de marketing que trabaja con influencers para marcas destacadas en Chile y el mundo.

El mundo de los influencers y cómo funciona ahora tiene un nuevo concepto: aquellos a la medida. Pero, ¿de qué se trata exactamente esto?.

La fundadora y CEO de eGLOW, Carolina Mandil, es una emprendedora que ha vivido en distintos países de Latinoamérica, como Argentina, Colombia, Chile y México y fue ganadora de Start-Up Chile, Start-Up México, y Scale.

Su negocio consiste en profesionalizar el negocio artesanal del reclutamiento de los influenciadores para las marcas, midiéndolos con una herramienta inteligente específica propia. Con los resultados obtenidos, se optimiza el presupuesto de los clientes, por lo tanto, ellos entenderán de manera concreta con quiénes trabajarán, ya que un análisis cualitativo y cuantitativo arrojará los resultados estimativos a esperar de su estrategia, orientados a los objetivos.

Los nano influencers y los hechos a la medida

FW: ¿Nos puedes explicar con más detalle como funcionan sus herramientas de inteligencia para escoger influencers para las marcas?

CM: La herramienta eGLOW es semántica. Aprende según los datos que entiende. En un principio hacíamos scrapping de datos y así fuimos obteniendo la primera capa de datos. (De donde es la comunidad, edad, sexo, engagement, alcance, etc.) Hoy casi 2 años mas tarde de tenerla activa para mas de 100 campañas y con 1800 influencers contratados entendemos ratios de conversion. (Swipe Up Conversion, sticker taps, CPM, CPA entre otros.) Hoy podemos asesorar a marcas de con quien trabajar, en que industria y que tipo de formato les funcionara mejor para su retorno de inversión según su estrategia.

FW: Ustedes apuestan a que las marcas trabajen más el contenido orgánico. ¿Como consiguen adecuar eso para que sea efectivo y tenga buenos resultados?

CM: Los buenos resultados dependen de una estrategia cualitativa y cuantitativa. La parte cuantitativa la medimos y optimizamos con la herramienta. La parte cuali es donde entra lo “orgánico”; ahora también hay learnings numéricos sobre el contenido orgánico. Ej. En una foto de un foodie los resultados son mejores cuando sale la persona mostrando la receta, que cuando esta la receta sin una cara presentadora.

Ya hemos hecho estudios. Creo que un buen contenido orgánico es sentido común. Poner una marca en primer plano no favorecerá ni a la marca ni al contenido, excepto que sea la naturaleza orgánica. Ej. Llamar a una hoja de afeitar, Gillete es algo que sucedió orgánico. Estar haciendo una receta de un postre y mostrar como la leche condensada cae de la lata de Nestle es orgánico. Nosotros apostamos a una buena estrategia creativa que sea un win win para la marca y para el influenciador.

FW: ¿Qué te parecen los nuevos cambios de Instagram anunciados en la conferencia F8. Más fotos auténticas y la posibilidad que grandes influencers puedan vender directamente productos en sus fotos o stories?

CM: Me parece genial. Las historias son un formato mas autentico que generan mas visualizaciones y alcance y menos posteo. Otro cambio grande es que desaparecen los likes asi que los bots no tendrán tanto éxito en la interacción por lo menos. Esto me alegra y hace que estemos mas cerca de los resultados reales.

FW: ¿Qué te parece la aparición de los nanoinfluencers. Son efectivos? ¿Ustedes pretenden incorporarlos en su estrategia?

CM: Me gusta los nano influencers pero nosotros siempre intentamos hacer una estrategia siguiendo los pilares del marketing y hacer un "mix de medios o mix de influencers” en este. caso. Influencers macro, micro, nano. Una estrategia con nano influencers no se ve. Para mi los nano influencers es mas parecido al SEO como link building que a una estrategia exitosa única aislada.