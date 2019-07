México: ¡Celulares Huawei gratis! La compañía regala productos por el triunfo de la selección mexicana

Huawei prometió hace unas semanas que si México ganaba la Copa Oro, iban a reembolsar el costo total de los gadgets comprados durante el torneo.

Si compraste un producto Huawei en el lapso de la Copa Oro, estás de suerte. La compañía se comprometió a reembolsar el 100% de los gadgets comprados entre el 10 de junio y el 6 de julio si la selección mexicana se coronaba campeona. Y sucedió.

Huawei cumplirá la promesa

Bien dicen que el que no arriesga no gana, y si decidiste aceptar la apuesta de la compañía china, seguramente ahora estarás celebrando. Y más aún si no tenías conocimiento de esta interesante promoción.

Sí, quizá los chinos pierdan bastantes miles de pesos, pero México está de fiesta por más de una razón. Estos son los requisitos para el codiciado reembolso:

1. El 8 de julio de 2019 se habilitará el botón de REGISTRO debajo de esta página donde deberá ingresar los datos de tu compra.

2. Inicia el periodo de registro, lo cual implica la VALIDACIÓN Y ACEPTACIÓN DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES CORRESPONDIENTES A LA PROMOCIÓN por parte del participante, en un periodo hábil desde las 00:00 horas del día 08 de julio de 2019 y FINALIZARÁ a las 23:59 horas del día 07 de agosto del presente año.

3. Ir a la tienda donde compraron el producto Huawei.

4. Llevar el ticket de la compra de producto y presentarlo, con el número que le fue asignado.

5. Presentar una identificación oficial que lo acredite.

6. Presentar el producto: Smartphone/ Tablet/ Laptop que compraron para que se pueda validar el IMEI y el número de serie.

7. El participante tendrá que responder de manera correcta como parte de la dinámica de esta Promoción a la pregunta: “¿Cuál es el Smartphone Huawei con cámara Leica lanzado más recientemente?

8. LA TIENDA REALIZARA LA ENTREGA DEL PREMIO (EL REEMBOLSO), mediante un cheque CERTIFICADO A NOMBRE DEL PARTICIPANTE POR LA CANTIDAD DE CADA PRODUCTO QUE HAYA ADQUIRIDO CON LA PROMOCION HUAWEI SE LA JUEGA.

9. El pago solo se realizara mediante cheque (impreso con el nombre completo del consumidor para depositarlo solo en la cuenta personal del cliente) independientemente del método de pago original.

Aunque no todos los productos de la marca participan. Únicamente los celulares P30, P30 PRO, Mate20, Mate20 pro, la tableta M5 LITE, y la computadora Matebook D.