A pesar de la "tregua", Huawei no tendrá permitido comercializar su 5G en Estados Unidos, asegura Casa Blanca

En los últimos días, todo apunta a que la relación entre Huawei y Estados Unidos va mejorando poco a poco, aunque ahora la Casa Blanca aclara que no del todo. Es decir: el gobierno estadounidense todavía le impondrá limitantes a la compañía china para comercializar en su territorio.

El Presidente ha anunciado que las compañías estadounidenses podrán vender sus equipos a Huawei donde no se vea comprometida la seguridad nacional del país.

Y los problemas en el paraíso siguen y siguen, todo esto a pesar de la mencionada tregua. La Casa Blanca ha aclarado el martes que la compañía china todavía tendrá prohibido comercializar su tecnología 5G en el territorio estadounidense. Eso sí, podrá vender o comprar "pequeños componentes" a empresas del país del norte.

Así lo mencionó Peter Navarro, asesor económico de Casa Blanca en entrevista con CNBC:

La política de la empresa china con respecto al 5G en este país no ha cambiado, eso no ocurrirá con Huawei en este país. Lo que hemos hecho es básicamente permitir que Huawei venda chips; que son pequeños componentes tecnológicos y no tienen ningún impacto sobre la seguridad nacional